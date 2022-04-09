13 yaşındaki Nursena'dan sevindirici haber geldi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de dün sabah saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden saatlerce haber alınamayan 13 yaşındaki Nursena Özcan, akşam saatlerinde bulundu.

Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan evinden dün sabah saatlerinde ayrıldığı öğrenilen 13 yaşındaki Nursena Özcan'dan gün boyu haber alınamamıştı. Hayatından endişe edilen Nursena için ailesi, yakınları ve polis ekiplerince geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Güzel haber ise akşam saatlerinde geldi. Nursena'nın gezmek için evinden çıktığı ve yolunu kaybettiği, çevredeki vatandaşlardan istediği cep telefonu ile yakınlarına ulaştığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa