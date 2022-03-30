13 yaşındaki kız öğrenciyi darp ettiler - Haberler

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13 yaşındaki kız öğrenciyi darp ettiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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13 yaşındaki kız öğrenciyi darp ettiler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okuldan çıkan 13 yaşındaki kız öğrenci, aynı yaşta olduğu hemcinsleri tarafından darp edildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okuldan çıkan 13 yaşındaki kız öğrenci, aynı yaşta olduğu hemcinsleri tarafından darp edildi. Olay anı ise kameraya yansıdı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Perşembe pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında okulda başlayan tartışma sonrası 13 yaşındaki D.K., aynı yaşta olduğu 4 hemcinsinin saldırısına uğradı. Darp sonucu yaralanan D.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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