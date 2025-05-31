13 Yaşındaki Kız Çocuğu Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

13 Yaşındaki Kız Çocuğu Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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13 Yaşındaki Kız Çocuğu Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 13 yaşındaki Suriye uyruklu Maram Hac'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

13 yaşındaki kız çocuğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kalp krizi geçiren 13 yaşındaki kız, hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 10.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Huzur Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. Suriye uyruklu Maram Hac Hasanbir anda fenalaştı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran çocuğa kalp masajı yapmaya başladılar.

Ambulansa alınan çocuk, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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