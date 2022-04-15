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13 yaşındaki genç parkta bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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13 yaşındaki genç parkta bıçaklandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre spor kompleksi park alanında meydana gelen olayda 13 yaşındaki genç, bıçakla yaralandı.

13 yaşındaki genç parkta bıçaklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre spor kompleksi park alanında meydana gelen olayda 13 yaşındaki genç, bıçakla yaralandı.

Olay Yunus Emre mahallesinde bulunan spor kompleksinin bahçesindeki park alanında meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, tartışma yaşadığı Talha A.isimli genci bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheli, olayın hemen ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.

13 yaşındaki genç parkta bıçaklandı

13 yaşındaki genç parkta bıçaklandı

13 yaşındaki genç parkta bıçaklandı

13 yaşındaki genç parkta bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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