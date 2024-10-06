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13 yaşındaki çocuk elini hamur makinesine sıkıştırdı

13 yaşındaki çocuk elini hamur makinesine sıkıştırdı
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Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuğun hamur makinesine kaptırdığı eli, itfaiye ekipleri tarafından makine kesilerek çıkartıldı.

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuğun hamur makinesine kaptırdığı eli, itfaiye ekipleri tarafından makine kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi Akçakale Caddesi üzerindeki bir pide fırınında 13 yaşındaki Halil Şehitoğlu, elini hamur yoğurma makinesine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, makineyi keserek çocuğun elini kurtardı. Ambulansa alınan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Dışarıda çocuğunun kurtarılmasını bekleyen anne, çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa Çocuk

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