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13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak'ta 13 katlı binanın en üst katında ikamet eden 2 çocuk annesi Ceren D. (35), dengesini kaybederek pencereden aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ceren D.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Kayseri Talas 3. Sayfa Haberler

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