13 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli, 220 saat güvenlik kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı

Antalya'da 13 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 1 şüpheli, 220 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenmesi sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi ve civarında son dönemlerde yaşanan enerji ve nakil hatları, bağ, bahçe ve tarlalardan gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 aydır sürdürülen planlı çalışma ile bölgeden temin edilen 220 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin açık kimlik bilgileri tespit edildi.

Şüphelilerden M.Y. Antalya il merkezinde yakalanırken, ilk sorgusunda arkadaşı Ö.E. ile birlikte son iki ay içerisinde bölgede 13 farklı hırsızlık olayına karıştıklarını ve çaldıkları malzemeleri Kepez ilçe merkezinde hurdacılara sattıklarını beyan etti. Şüphelilerin sattıkları malzemeler Hurdacılar sitesinde ele geçirilerek mağdur vatandaşlara teslimi sağlandı.

Olayın diğer şüphelisi olan Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkartılırken, M. Y. gözaltına alındı. - ANTALYA