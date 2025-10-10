127 Milyon TL Dolandırıcılık: 25 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kredi çekemeyen kişilere yardım edeceklerini söyleyerek 127 milyon TL dolandırıcılık yapan 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan talimat evrakında, bankalardan kredi çekemeyen kişilere yardım edileceği söylenerek kredi tahsis edilen kişilere ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenlendiği tespit edildi. Fatura bedellerinin geri tahsili için icra müdürlüklerinde şahıslara muvafakatname hazırlatan ve dilekçe verdiren şüphelilerin, 369 kişinin icra dairelerine giderek muvafakatname verdirdiği de evrakta anlatıldı.

Şahısların bu yolla 127 milyon TL haksız kazanç elde ettiği soruşturma kapsamında belirlendi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon ile 25 kişi yakalandı. 6 firari kişinin ise yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL