Haberler

127 Milyon TL Dolandırıcılık: 25 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kredi çekemeyen kişilere yardım vaadiyle dolandırıcılık yapan 25 kişi yakalandı. Şüpheliler, 127 milyon TL haksız kazanç elde etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kredi çekemeyen kişilere yardım edeceklerini söyleyerek 127 milyon TL dolandırıcılık yapan 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan talimat evrakında, bankalardan kredi çekemeyen kişilere yardım edileceği söylenerek kredi tahsis edilen kişilere ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenlendiği tespit edildi. Fatura bedellerinin geri tahsili için icra müdürlüklerinde şahıslara muvafakatname hazırlatan ve dilekçe verdiren şüphelilerin, 369 kişinin icra dairelerine giderek muvafakatname verdirdiği de evrakta anlatıldı.

Şahısların bu yolla 127 milyon TL haksız kazanç elde ettiği soruşturma kapsamında belirlendi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon ile 25 kişi yakalandı. 6 firari kişinin ise yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı

Kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den hastane odasında ilk paylaşım

Ameliyat sonrası hastane odasından ilk paylaşım
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı

Kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.