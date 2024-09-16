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125 Suçtan Aranan Şüpheli Denizli'de Yakalandı

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Denizli'de 125 farklı suç kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.

Denizli'de 125 farklı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 125 ayrı suç kaydı ve bunlara bağlı olarak 23 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A., düzenlenen operasyonla yakalandı Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edilen O.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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