Diyarbakır'da 124 sikke ve obje ele geçirildi - Haberler

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Diyarbakır'da 124 sikke ve obje ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 124 sikke ve obje ele geçirildi

Diyarbakır'da tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 109 bronz sikke ve 2 bronz bilezik ile 12 bronz yüzük ve küpe ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 109 bronz sikke ve 2 bronz bilezik ile 12 bronz yüzük ve küpe ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ikamet eden kişilerin, 124 bin lira karşılığında tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çınar ilçesinin Akçomak Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 109 bronz sikke, 2 bronz bilezik, 12 bronz yüzük ve küpe ele geçirildi.

Eserler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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