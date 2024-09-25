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122 Suç Kaydı Bulunan Şahıs 20 Saatlik Takiple Yakalandı

122 Suç Kaydı Bulunan Şahıs 20 Saatlik Takiple Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 122 adet suç kaydı bulunan E.G. isimli şahıs, polisin 20 saatlik kesintisiz takibi sonunda yakalandı. Hırsızlık suçlarıyla bilinen şahsın en son hırsızlık eylemini yakın zamanda gerçekleştirdiği öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 122 adet suç kadı bulunan şahıs polisin 20 saatlik takibinin ardından yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Asayiş Büro amirliği ekipleri 122 adet suç kaydı bulunan E.G. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği infaz ekiplerince şahıs 20 saat kesintisiz takip ile yakalandı. Şahsın polis tarafından tespiti yapılırken, 122 adet hırsızlık suçu olduğu, en son hırsızlığını yakın zamanda yaptığı belirlendi. Şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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