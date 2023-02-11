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121. saatte depremin kalbinde tüm ekipler, Ülkü'yü çıkarmak için seferber

3. Sayfa Haberleri

121. saatte depremin kalbinde tüm ekipler, Ülkü'yü çıkarmak için seferber

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin ikincisinde merkez üssü Elbistan'da bir markette alışveriş yaparken depreme yakalanan 23 yaşındaki Ülkü isimli genç kızı sağ çıkarmak için tüm ekipler, 121. saatte seferberliğini sürdürüyor.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin ikincisinde merkez üssü Elbistan'da bir markette alışveriş yaparken depreme yakalanan 23 yaşındaki Ülkü isimli genç kızı sağ çıkarmak için tüm ekipler, 121. saatte seferberliğini sürdürüyor.

Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgelerden gelen yaşam ümidi haberlerine odaklandı.

Elbistan'da Yunusemre Mahallesi'nde 6 bloklu Yıldızkent'in B bloğundaki markette alışveriş yaparken enkaz altında kalan Ülkü isimli genç kız, sabah 09.57'de ekiplere sesini duyurdu.

Bunun üzerine, AFAD, polis arama kurtarma, jandarma ve UMKE ekipleri ile gönüllüler bölgeye sevk edildi.

Ekipler 5 katlı binanın zemin katında 23 yaşında olduğu ifade edilen Ülkü'ye ulaştılar. Ülkü kendisinin iyi olduğunu, su istediğini söyledi.

Termal kameralarla takip ve ısı gözetimi yapıldığı, Ülkü'nün annesinin ise enkaz altında hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Ekiplerin Ülkü'yü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekipleri markette bazı kişilerin bulunduğu için sabah saatlerinde geldiklerini, tesadüfen Ülkü'nün sesini fark ettiklerini bildirdiler. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Türkiye 3. Sayfa Haberler

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