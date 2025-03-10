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120 km/s hızla otomobil sollayan kamyon sürücüsüne ceza

120 km/s hızla otomobil sollayan kamyon sürücüsüne ceza
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Hatay'da, 120 km/s hıza ulaşarak otomobil sollayan hafriyat kamyonu sürücüsüne polis tarafından 4 bin 334 TL ceza uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu davranış, otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

Hatay'da 120 kilometre hıza ulaşarak otomobil sollayan hafriyat kamyonu sürücüsüne polis ekipleri tarafından 4 bin 334 TL cezai işlem uygulandı.

Trafiğin yer yer tek şeritten ilerlediği Antakya - Altınözü yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde bir hafriyat kamyonu sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Trafik güvenliğini hiçe sayan ve 120 kilometre hıza ulaşan kamyon sürücüsü, aracıyla otomobil solladı. Arkadan kendisini takip eden otomobil sürücüsü tarafından kayıt altına alınan görüntüler hayrete düşürdü. Hayrete düşüren görüntüler sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, aracı ve sürücüsünü tespitti. Polis ekipleri tarafından şahsa; trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve hatalı sollamadan 4 bin 334 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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