120 Km/H Hızla Giden Sürücü, Önündeki Tıra Yetişemedi

120 Km/H Hızla Giden Sürücü, Önündeki Tıra Yetişemedi
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir otomobil sürücüsü, hız limitini aşarak saatte 120 kilometre hızla giderken önündeki tıra yetişemedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sürücü, 'Sonra niye bu yolda kaza oluyor, sebebi bu arkadaşlar' diyerek durumu eleştirdi.

120 kilometre hızla gitti, önündeki tıra yetişemedi

O anları, "Sonra niye bu yolda kaza oluyor, sebebi bu arkadaşlar" diyerek kaydetti

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda bir otomobil sürücüsü 120 kilometre hızla gitmesine rağmen önündeki tıra yetişemedi. Hız limitini aşan tırın tehlikeli yolculuğu, "Sonra niye bu yolda kaza oluyor" sözleri ile kaydetti.

Görüntü, sık sık tır-kamyon gibi büyük araç kazalarıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi geçişinde kaydedildi. Sakarya istikametinde seyir halinde olan tır sürücüsü hız limitini tanımadı. Yüksek hızda giden tıra, aynı yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yetişmekte güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. "Önümdeki tırı geçmek için bir çaba sarf ediyorum. Sonra niye Geyve yolunda kaza oluyor. Sebebi bu arkadaşlar yüzünden" ifadeleri ile kaydedilen görüntülerde, otomobilin 120 kilometre hıza ulaştığı ve ancak hala tıra yetişmekte zorluk çektiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - 3.Sayfa
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