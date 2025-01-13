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12 Yıldır Aranan Hırsız Ardahan'da Yakalandı

12 Yıldır Aranan Hırsız Ardahan'da Yakalandı
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30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D., Ardahan'da güvenlik kamerasına tırmanarak bir iş yerindeki çelik kasayı soymaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından 24 saat içinde yakalandı. İki arkadaşıyla birlikte yapılan operasyonda 83 bin lira ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ardahan'da bir iş yerine girip yakalanmamak için güvenlik kamerasına tırmanan çelik kasa hırsızı, 12 yıldır aranan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı çıktı. Hırsızın güvenlik kamerasını çevirdiği anlar saniye saniye kayda yansırken, o şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı.

30 yıl hapis cezasıyla aranan ve 12 yıldır kayıplara karışan G.D., Kocaeli, Tekirdağ, Kahramanmaraş'ta soygun yapıp ardından Ardahan'a geldi. Burada bir iş yerindeki çelik kasayı patlatmak için giren şüpheli, güvenlik kamerasına tırmanıp açıyı değiştirdi. O anlar saniye saniye kayıtlara geçerken, şüpheli patlattığı kasadan paraları alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. 18 saatlik kamera çalışması yapan polis, şüphelinin saklandığı yere operasyon düzenledi. 83 bin lira para ve çok sayıda mermi ile firari hükümlü G.D. ve 2 arkadaşı kenti terk etmek üzereyken yakalandı.

3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. il Emniyet Müdürlüğü, suçlulara fırsat vermemek için 'huzur' ve güven için çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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