İstanbul'da 12 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da 12 yıl önce işlenen cinayetle ilgili olarak aranan E.D. isimli şüpheli, Bağcılar'daki bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, ruhsatsız silahıyla birlikte gözaltına alındı.

İstanbul'da 12 yıl önce Şişli'de işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 12 yıl önce Şişli'de işlenen cinayetin aranan şüphelisi ile ilgili ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Bağcılar'daki bir adrese yapılan operasyonda 24 Aralık 2014 tarihinde Şişli ilçesi Vali Konağı Caddesi'nde Vedat Şahin isimli şahsın öldürülmesine ilişkin cinayet şüphelisi olarak aranan E.D., ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

