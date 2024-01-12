12 yıl önce çocukluk arkadaşını öldürmüştü! Saklandığı evde yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, 2012 yılında çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan zanlı, uzun süredir saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

2020 YILINDA COVID İZNİNE ÇIKMIŞTI

Katil zanlısı, 2020 yılında koronavirüs iznine çıkıp cezaevine dönmemesi üzerine aranıyordu. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Turan'ın (58), Saygı Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisini aldıktan sonra operasyon düzenledi. Savcılık izniyle gerçekleşen operasyon sonucunda Turan, saklandığı adreste gözaltına alındı.

KÜFÜRLEŞME NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

İncelemelerde, firari katil zanlısının 25 Şubat 2012 tarihinde çocukluk arkadaşı kahvehane işletmecisi Metin Beyazıt'ı (47) küfürleşme nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü, aynı olayda A.G. ve Y.T.'yi de yine aynı bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLECEK

Gözaltına alınan İbrahim Turan'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.