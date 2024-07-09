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Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda, 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi V.C. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi V.C. isimli şahıs, gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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