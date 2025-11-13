Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan 12 yıl hapis cezası ile aranan K.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Süphelinin peşine JASAT ekipleri şahsı Usak'da yakaladı. Ardından Afyonkarahisar'a getirilen şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR