12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, 'çek' ile ilgili suçlarda aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. isimli şahıs, İslahiye'de yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP