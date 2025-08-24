12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri, 'çek' ile ilgili suçlardan dolayı 12 yıl hapis cezası bulunan D.K. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, 'çek' ile ilgili suçlarda aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. isimli şahıs, İslahiye'de yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
