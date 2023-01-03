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12 yıl hapis cezası bulunan kadın Ortaca'da yakalandı

3. Sayfa Haberleri

12 yıl hapis cezası bulunan kadın Ortaca'da yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, 03 Ocak Salı günü Fethiye İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.M.isimli kadın yakalandı. Ü.M.savcılıktaki işlemlerinin ardından Cezaevine sevk edildi.

Bu arada Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmalar neticesinde son 10 günde araması bulunan 18 şahıs hakkında işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildikleri öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ortaca Muğla 3. Sayfa Haberler

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