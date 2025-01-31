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12 Yıl Cezalı Firari Uyuşturucu Taciri Gaziantep'te Yakalandı

12 Yıl Cezalı Firari Uyuşturucu Taciri Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İ.H.A. adlı firari şahıs, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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