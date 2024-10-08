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12 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve diğer suçlardan aranan İ.Ö. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede hakkında kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak da kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik suçlarından 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli şahıs Sandıklı'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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