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12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Hatay'da 12 yaşındaki Yavuz Aslantürk, 92 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Hatay'da 12 yaşındaki Yavuz Aslantürk, 92 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Depremin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi bugün akşam saatlerinde 600 evler semtinde 12 yaşındaki Yavuz Aslantürk'ü sağ olarak enkazdan çıkardı. Bölgedeki vatandaşlar AFAD ekiplerine alkışlarıyla destek verdi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Erzurum Hatay 3. Sayfa Haberler

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