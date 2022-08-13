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12 yaşındaki çoban arazide ölü bulundu

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12 yaşındaki çoban arazide ölü bulundu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Dikilitaş mahallesi Mağra mevkinde bulunan boş bir arazide vatandaşlar Şahin M.'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şahin M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Şahin M.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dikilitaş Pınarbaşı Kayseri 3. Sayfa Haberler

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