12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu - Haberler

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12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. O esnada yoldan geçen bir araç ezilmekten son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay; İznik Çevre Yolunda meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, Sakarya istikametinden çevre yoluna döndüğü esnada kasasında taşıdığı yaklaşık 12 tonluk metal rulo sac bir anda düşerek yola savruldu. O sırada karşı yönden gelmekte olan bir otomobil tonlarca ağırlıkta saçın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Bursa, İznik, Metal, 3. Sayfa, Haberler

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