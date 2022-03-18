12 sürücüye 4 bin 898 TL ceza yazıldı - Haberler

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12 sürücüye 4 bin 898 TL ceza yazıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
12 sürücüye 4 bin 898 TL ceza yazıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı trafik timleri yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimde 4 araç trafikten men edildi, 12 araç sürücüsüne 4 bin 898 lira cezai işlem uygulandı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı trafik timleri yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimde 4 araç trafikten men edildi, 12 araç sürücüsüne 4 bin 898 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de jandarma trafik timleri denetimlerini arttırdı. Akçakoca-Düzce ve Akçakoca-Kocaali karayolu ile Çilimli Topçular, Yenivakıf köy yolu, Gümüşova OSB yolu, Cumayeri Dokuzdeğirmen köy yolu güzergahlarında yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerine uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 174 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 12 araç sürücüsüne toplamda 4 bin 898 lira cezai işlem uygulandı, 4 araç sürücüsü ise trafikten men edildi. - DÜZCE

12 sürücüye 4 bin 898 TL ceza yazıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçakoca, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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