12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde 12 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonlarında 230 şüphelinin yakalandığını ve 3.15 milyar liralık işlem hacmine sahip olunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde 12 ayrı dolandırıcı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 150 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 230 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Hatay, Gaziantep, Konya, Muğla, Tokat, Aydın, Tekirdağ, Amasya, Giresun, Şanlıurfa, Ordu ve Çorum olmak üzere 12 ilde 12 ayrı dolandırıcı suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 230 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı. 100 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma, yasa dışı bahis, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, rüşvet, tehdit ve şantaj suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu; 9 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 adet dükkan, 2 adet arsa ve 2 milyon TL değerindeki banka hesaplarına el konuldu. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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