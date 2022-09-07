12 hırsızlık olayına karışan 9 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen, telefon çalınması, 3 işyerinden hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, 2 cep telefonu çalınması, dokuma halı çalınması, 2 adet küçükbaş hayvan çalınması, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, elektrik kabloları çalınması ve bakır kablo çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 9 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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