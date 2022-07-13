12 bin liralık mazotu çaldılar DÜZCE(İHA) – Düzce'de park halinde bulunan tırın akaryakıt deposunu boşalttılar. DÜZCE(İHA) – Düzce'de park halinde bulunan tırın akaryakıt deposunu boşalttılar. 500 litrelik mazot ile kayıplara karışan şahısları güvenlik güçleri kısa sürede yakaladı. Düzce Merkez ilçede bulunan köyde A.Z. kendisine ait alan tırın akaryakıt deposunda bulunan piyasa değeri yaklaşık 12 bin lirayı geçen 500 litrelik mazotun çalındığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüphelilerin C.D., M.K. ve M.L.M. olduğu tespit etti. Şüpheli şahıslar aynı gün 22.30 sıralarında aynı köyde yakalandı. Şüpheli şahıslar ifadelerinde mazot hırsızlığını yaptıklarını kabul etmesi üzerine adli işlem başlatıldı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 12 bin liralık mazotu çaldılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.