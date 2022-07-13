12 bin liralık mazotu çaldılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 bin liralık mazotu çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
12 bin liralık mazotu çaldılar

DÜZCE(İHA) – Düzce'de park halinde bulunan tırın akaryakıt deposunu boşalttılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de park halinde bulunan tırın akaryakıt deposunu boşalttılar. 500 litrelik mazot ile kayıplara karışan şahısları güvenlik güçleri kısa sürede yakaladı.

Düzce Merkez ilçede bulunan köyde A.Z. kendisine ait alan tırın akaryakıt deposunda bulunan piyasa değeri yaklaşık 12 bin lirayı geçen 500 litrelik mazotun çalındığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüphelilerin C.D., M.K. ve M.L.M. olduğu tespit etti. Şüpheli şahıslar aynı gün 22.30 sıralarında aynı köyde yakalandı.

Şüpheli şahıslar ifadelerinde mazot hırsızlığını yaptıklarını kabul etmesi üzerine adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title