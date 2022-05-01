12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

ADANA (İHA) - Adana polisi 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi doğrultusunda yaptıkları baskında 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili 2 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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