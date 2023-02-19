112 Acil Çağrı Merkezi, deprem anında böyle görüntülendi 3. Sayfa Haberleri 112 Acil Çağrı Merkezi, deprem anında böyle görüntülendi Kahramanmaraş'a komşu şehir Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde personellerin deprem anında yaşadıkları paniğe rağmen görevlerine devam etme anları güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezi, deprem anında böyle görüntülendi OSMANİYE - Kahramanmaraş'a komşu şehir Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde personellerin deprem anında yaşadıkları paniğe rağmen görevlerine devam etme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depremi 11 ili etkiledi. Depremin merkez üssüne komşu şehir Osmaniye'de ise 339 yapı yıkıldı 991 kişi ise hayatını kaybetti. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Osmaniye'de vefakar sağlıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki o anları da ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görünler de sağlık personellerinin panik yaşamalarına rağmen görevlerine devam ettiği yer aldı. Özellikle deprem anında 2 personelin çağrılarını sonlandırmayarak görüşmeyi sürdürmeye çalışması dikkat çekti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Kahramanmaraş Osmaniye Deprem 3. Sayfa Haberler

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