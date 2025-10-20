11 Yıldır Firari Olan Suçlu Yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 11 yıldır firari olan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kapaklı'da polis ekipleri tarafından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yasaklı veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 bin 500 TL para cezası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 yıldır firari olan İ.Y. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ