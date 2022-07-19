11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa'da hakkında Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y.'nin saklandığı ikameti belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler elde ettikleri istihbarat doğrultusunda belirledikleri bir adresi takibe aldı. Şahsın o evde kaldığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleşen başarılı operasyonla G.Y. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title