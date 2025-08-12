11 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı

11 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı
İzmir'de, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahıs, çeşitli suçlardan aranan kişiler arasında yer alıyordu.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalarda "Hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanmak, silahla yağma, hırsızlık" suçlarından 11 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.B., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen Ş.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
