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11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Gaziantep'te Yakalandı

11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Gaziantep'te Yakalandı
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Uyuşturucu ticareti ve silahla yağma suçlarından kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan M.Ç., Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla yağma suçlarından hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Oğuzeli ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla yağma suçlarından hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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