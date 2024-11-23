11 Yıl Hapis Cezası Olan Dolandırıcı JASAT Baskınıyla Yakalandı
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan dolandırıcı B.A.'yı 11 yıl hapis cezasıyla yakaladı. Operasyon sonucunda tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı JASAT baskınıyla yakalandı.
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP