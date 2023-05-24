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11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yunus timleri tarafından yakalandı

11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yunus timleri tarafından yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da 16 ayrı dosyadan 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs cezaevine gönderildi.

Isparta'da 16 ayrı dosyadan 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Yunus Timleri tarafından uyuşturucu ticareti yapma, basit yaralama ve hırsızlık suçlarından toplam 16 ayrı dosyadan 11 yıl hapis cezası ile aranan Y.K isimli şahıs yakalandı.

Y.K adliyede ki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Isparta 3. Sayfa Haberler

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