11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yunus timleri tarafından yakalandı

Isparta'da 16 ayrı dosyadan 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs cezaevine gönderildi.

Isparta'da 16 ayrı dosyadan 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Yunus Timleri tarafından uyuşturucu ticareti yapma, basit yaralama ve hırsızlık suçlarından toplam 16 ayrı dosyadan 11 yıl hapis cezası ile aranan Y.K isimli şahıs yakalandı.

Y.K adliyede ki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA