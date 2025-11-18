Haberler

11 Yıl 8 Aylık Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'da 'Silahla Yağma' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.V., 13 yıl boyunca firarda kaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'da "Silahla Yağma" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 yıldır firari olarak aranan H.V., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 2013 yılı Mart ayından bu yana firari durumda bulunan H.V.'nin uzun süredir farklı adreslerde gizlendiği belirlendi.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlünün Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette saklandığını tespit etti. Şüphelinin dikkat çekmemek amacıyla sık sık yer değiştirdiği, ancak bir süredir bu adreste kaldığı öğrenildi.

Belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, H.V.'yi kaçamadan etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yakalanan şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Emniyet yetkilileri, aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
