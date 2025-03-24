Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

11 Kişiyi 2 Milyon Lira Dolandıran Şahıs Bursa'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yurtdışına çıkış vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen Hazal Eren B., polis operasyonu ile yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunuyordu.

11 kişiyi 2 milyon lira dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çok sayıda dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ile saklandığı evde yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüpheli Hazal Eren B. (27), tanıştığı vatandaşları yurtdışına çıkış kolaylığı vaadi konusunda ikna edip paralarını alarak dolandırdı. 11 ayrı kişiyi bu yöntemle yaklaşık 2 milyon lira dolandıran şahsın Karadağ ülkesinde saklandığı ortaya atıldı.

Yapılan operasyonla yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır Karadağ ülkesinde saklandığı iddia edilen şahsın izini buldu. Hazal Eren B.'yi yakalamak için operasyon düğmesine basan ekipler, şahsın saklandığı evi tespit etti.

Kendisini başkası olarak tanıtmış

Ekipler, 3 yıldır kendisini Onur ismiyle tanıtan şüpheliyi İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyon sonrası şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Şahıs, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title