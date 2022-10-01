11. kattan düşen işçi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Adana'da 11. kattan düşen işçi hayatını kaybetti. Adana'da 11. kattan düşen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta çalışan Ferdi Tanış (27), 11. kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tanış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tanış'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana PTT 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 11. kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.