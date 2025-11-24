Haberler

11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelerini tamamlayan kaza kırım ekibi Türkiye'ye döndü. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne intikali devam ediyor.

11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelerini tamamlayan kaza kırım ekibi Türkiye'ye döndü. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne intikali devam ediyor. - ANKARA

