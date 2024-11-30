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11 Kaçak Göçmen Jandarmadan Kaçamadı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak yollarla ülkeye giren 11 göçmeni yakaladı. 7 Afganistan ve 4 Suriye uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

11 kaçak göçmen jandarmadan kaçamadı

BURSA - İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 7 Afganistan 4 Suriye uyruklu şahsı yakaladılar.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu şahısların olduğunu tespit ettiler. 7 Afgan yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındılar.

İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde de 4 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

11 şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildiler.

11 Kaçak Göçmen Jandarmadan Kaçamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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