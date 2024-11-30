11 kaçak göçmen jandarmadan kaçamadı

BURSA - İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 7 Afganistan 4 Suriye uyruklu şahsı yakaladılar.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu şahısların olduğunu tespit ettiler. 7 Afgan yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındılar.

İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde de 4 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

11 şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildiler.