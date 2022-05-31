11'inci kattan düşerek ölen Miray'ın cenazesi teslim edildi - Haberler

Adana'da 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşen 13 yaşındaki Miray Azra Fidan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Düşen çocuğun apartmanda oturan Miray Azra Fidan olduğu tespit edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu anlaşılan çocuk ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Miray Azra Fidan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Miray Azra Fidan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Fidan'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Kabasakal Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa