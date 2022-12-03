11 günlük yaşam savaşını kaybeden kadın toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 12 gün önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslihan Çakır (64), Ahmetçe köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 12 gün önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslihan Çakır (64), Ahmetçe köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 12 gün önce evinin önünden minibüse binmek isterken N.C. yönetimindeki 10 P 7805 plakalı otomobil Neslihan Çakır'a (64), çarptı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Neslihan Çakır, Balıkesir Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çakır, dün yaşam savaşını kaybetti. Neslihan Çakır'ın cenazesi, Ahmetçe köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Neslihan Çakır'ın kızı Elif Çakır ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan 12 gün önce meydana gelen kazada, kameralara da saniye saniye yansıyan olayda, Neslihan Çakır'ın minibüsü durdurmak için elini kaldırdığı, ardından otomobilin minibüsün sağına geçerek yoluna devam ettiği ve Neslihan Çakır'a da çarptıktan sonra yolunda ilerlediği görüldü. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Küçükkuyu 3. Sayfa Haberler

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