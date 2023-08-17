11 çocuk babası yaşlı adam 5 gündür kayıp

ADIYAMAN Adıyaman'da, en son ormanlık alanda görülen 11 çocuk babası adam, dağ taş her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiği evinden 5 gün önce sabah saatlerinde çıkan ve en son Türmüz Tepe Mevkii ormanlık alan yakınlarında vatandaşlar tarafından görülen 72 yaşındaki Hüseyin Doğan'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Hüseyin Doğan'ın en son görüldüğü alan ve çevresinde geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerince bölge didik didik arandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı İz Arama Köpeği Füme'nin de yer aldığı arama çalışmalarında Hüseyin Doğan'a ait her hangi bir ize rastlanılmadı. Türmüz Tepe Mevkii ile İndire (Zey Köyü arasında bulunan ormanlık alanlarda yapılan aramaların hem arama alanının genişletileceği hem de aralıksız devam edeceği vurgulandı. Olayı anlatan Kayıp Hüseyin Doğan'ın arkadaşı Mehmet Bilgiç, "Buralara ormana gelip odun topluyorduk birlikte. Kaç günden bu yana bende kendisini görmemişim. Normalde ormana çıkarken eline hep dere alırdı orman keserdi. Evden çıktığı gün dereyi de götürmemiş. Tek başına çıkmış. Nereye gittiğini kimse bilmiyor" diye konuştu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.