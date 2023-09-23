Trabzon'da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 10 ayrı suçtan 27 yıl 10 ay 8 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahsın sahte kimlik kullandığı da tespit edildi.

- 11 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

TRABZON - 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 10 ayrı suçtan 27 yıl 10 ay 8 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'tehdit', 'basit yaralama', 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali', 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', 'cebir', 'tehdit' ve 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'şantaj' suçlarından toplam 27 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.K. isimli şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı. Yakalanan şahsın sahte kimlik kullandığı da tespit edilirken, şahıs hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan da işlem başlatıldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.