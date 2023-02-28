108 saat sonra enkazdan çıkarılan ve eşini kaybeden Selma Güneş: ' Yaşadığıma sevinemiyorum'

Hatay'da enkaz altından 108 saat sonra kurtarılan 62 yaşındaki Selma Güneş, ile 112 sağlık ekibiyle 21 gün sonra telefonla konuşarak hasret giderip, yaşanan o anları anlattı. Güneş, "Yaşadığıma çok sevinemiyorum, çünkü eşim yok. Kocam başkaydı, o benim sol yanımdı" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 108 saat sonra enkaz altından kurtarılan Selma Güneş'in sağlık ekiplerine ilk sorusu "Eşim yaşıyor mu?" olmuştu. Diğer taraftan sağlık personeline deprem anında yaşadıklarını da anlatan Güneş, "Gece 3 gibi kalktım bir bardak su içtim. Yanımda da bir parça kahke (kurabiye) vardı onu yedim. Demek ki onların faydası olmuş. Hiç acıkmadım sadece susadım" demişti.

Ambulans içinde hastaneye giderken yaptıkları sohbetleri kameralara yansıyan 112 ekibi ile Selma Güneş olaydan 21 gün sonra telefonla görüşerek hasret giderdi. 21 gün boyunca sağlık durumunu çok merak ettiklerini dile getiren 112 personelleri Selma teyzenin sesini tekrar duyabildikleri için sevinçli olduklarını dile getirdi.

Telefonda uzun uzun 112 sağlık ekibi ile sohbet ettikten sonra enkaz altındayken yaşadıklarını anlatan Selma Güneş, " Ömrümüz varmış, göçüğün altında 5 gün sağ kalmışım. Uyanık kaldığım zaman mütemadiyen imdat, cankurtaran, AFAD, UMKE aklıma ne gelirse gücümün yettiği kadar bağırdım. Duyuramadım. Ondan sonra tekrardan uykuya daldım. Hep uyuyordum Allah tarafından. Yani bir 5 gün uyuyarak da zaman geçirmek, Allah tarafından sanki yatağımdaymış gibi olmak da güzel bir şeydi. Fakat çıktından sonra sol kolumu kaybettim, sol ayağım çok sıkıntılı durumda. Şimdi onların kuvvetle iyileşmesini bekliyorum" dedi.

"Sağ kaldığıma sevinemiyorum"

Enkaz altında kaldığı sürede sesini duyuramayınca dualar ettiğini anlatan Güneş, "Göçüğün altında şehadetler getirdim her an rahmetli olabilirim diye. Hiç acıkmadım, sadece biraz susadım o kadar. 5. günün sonunda demek ki yaşayacak ömrüm varmış çıkarıldım. Keşke eşimin sağ olmadığını bilseydim bende gitseydim onun yanına. Özge kızım da biliyor olanları ambulans ile hastaneye gittik oradan helikopterle Adana'ya sevk ettiler. Hemen kolumun kesilmesine karar verdiler. Ne diyelim Allah bununla koysun, sabrımı arttırsın. Sağ kaldığım için çok sevinemiyorum. Çünkü eşim yok. Kocam başkaydı. O benim sol yanımdı" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

"Selma teyzemi telefonda sağlıklı gördüğüm zaman içim rahatladı"

112 personeli Mehmet Yılmaz ise o anlara ait, " Alan taraması yaparken bir teyzemizin sağ çıkacağı bilgisini aldık ve beklemeye başladık. Daha sonrasında kurtarıldı ve hızlı bir şekilde ambulansa alıp naklini sağladık. Teyzemizin sağlığının şu an iyi olduğunu öğrendik. Bu da bize ayrı bir mutluluk verdi. Selma teyzemizi telefonda gördüğüm zaman içim biraz daha rahatladı" dedi.

"O artık bizim Selma annemiz"

Ambulans içinde Selma Güneş ile yakından ilgilenen 112 personeli Özge Bal ise o anları, "Bizim 108. saatte enkazdan çıkardığımız bir Selma teyzemiz, annemiz vardı. Genel durumu iyiydi ama enkazdan çıktığında ilk sorduğu eşi olmuştu. Biz onun genel sağlık durumuyla ilgilenmek durumundaydık. Sohbet esnasında bize deprem anını anlattı. Ortalama 5 gün 108. saate kadar yardım beklemiş ama sesini duyan olmamış. Kritik bir noktadaydı kendisi de. Allah tarafından acıkmamış sadece susadığını söylemişti. Kolu sıkışmıştı Selma teyzemizin. Enkazdan çıkarıldığı esnada direk tıbbi müdahaleye başladık. Ambulansta da gerekli müdahaleleri gerçekleştirdik. Hastaneden de Adana'ya sevki oldu. Telefonla konuştuğumuzda genel sağlık durumu iyiydi ama eşini kaybetmiş bunun üzüntüsü içerisinde. Ama kendi sağlığı yerinde olduğu için mutluyuz " sözleriyle anlattı.

"Selma teyzeyle aramızda bir bağ oluştu"

Bir diğer 112 personeli Serdar Özçelik ise yaşananları, "Enkaz bölgesinde ses ve ısı tespit edildiğini duyduk ve o bölgeye hemen hareket ettik. Orada Selma teyzemizin yaşadığını öğrendik. Uzun bir çalışmanın ardından Selma teyzemiz enkaz altından çıkarıldı. Genel durumu iyiydi biz de müdahalelerimizi gerçekleştirdik. Ambulansta aramızda bir bağ oluştu. Bizim de bu yüzden Selma teyze özlemimiz vardı. Telefonla bir konuşmamız oldu Selma teyzeyle. İyi olduğunu ve sağlık durumunun yerinde olduğunu öğrendik. Kolunu kaybetmiş, eşini kaybetmiş ama sağlık durumunun iyi olduğu için mutluyuz"ifadelerini kullandı. - BURDUR