106 saat sonra enkazdan 2 çocuk canlı kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 106 saat sonra 2 çocuk enkazdan canlı kurtarıldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 106 saat sonra 2 çocuk enkazdan canlı kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Nurdağı'nda inanılmaz kurtuluş yaşandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde çöken binanın enkazından ses alan Türk ve İspanyol ekipler, 2 çocuğa canlı ulaştılar. Enkazdan çıkarılan kardeş olan 4 ve 6 yaşındaki biri kız diğeri erkek çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldılar. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Yerel Haberler

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