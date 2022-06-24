104 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içindeki 104 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Can salları içinde Türkiye'yi yasa dışı yolardan terk etmeye çalışan 3 şahıs da yakalandı. - MUĞLA
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa